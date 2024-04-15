Педри рассказал о своём состоянии перед ответным матчем с «ПСЖ» в ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о своём текущем состоянии.

«Когда я выхожу на поле, я не думаю о травмах. Стараюсь выкладываться на максимум. Готов ли я сыграть 90 минут завтра с Парижем? Чувствую себя очень хорошо с физической точки зрения. Я всегда говорил, что предпочитаю играть 80 минут и выкладываться на 100%, а когда устану, попросить замену», – приводит слова Педри Mundo Deportivo.

Отметим, что в нынешнем сезоне Педри получил сразу несколько мышечных травм. Он вернулся в строй каталонской команды перед первым матчем с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов, который состоялся 10 апреля и завершился победой «Барселоны» со счётом 3:2. Педри в минувшей игре оформил результативную передачу.

Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.