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Педри рассказал о своём состоянии перед ответным матчем с «ПСЖ» в ЛЧ

Педри рассказал о своём состоянии перед ответным матчем с «ПСЖ» в ЛЧ
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Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о своём текущем состоянии.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда я выхожу на поле, я не думаю о травмах. Стараюсь выкладываться на максимум. Готов ли я сыграть 90 минут завтра с Парижем? Чувствую себя очень хорошо с физической точки зрения. Я всегда говорил, что предпочитаю играть 80 минут и выкладываться на 100%, а когда устану, попросить замену», – приводит слова Педри Mundo Deportivo.

Отметим, что в нынешнем сезоне Педри получил сразу несколько мышечных травм. Он вернулся в строй каталонской команды перед первым матчем с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов, который состоялся 10 апреля и завершился победой «Барселоны» со счётом 3:2. Педри в минувшей игре оформил результативную передачу.

Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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