«Очень рад быть в команде мечты». Полузащитник «Барселоны» Педри — о своём будущем

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о своём будущем. По словам хавбека, он очень счастлив представлять каталонский клуб.

«Будущее? Этот вопрос меня не беспокоит. Я очень счастлив здесь, я знаю, что «Барса» продолжит делать то, о чём мы говорили, и я очень рад быть в команде своей мечты», — приводит слова Педри испанское интернет-издание AS.

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Педри — воспитанник академии «Лас-Пальмаса». За «Барселону» футболист играет с 2020 года. В нынешнем сезоне испанский полузащитник провёл 26 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Педри в € 80 млн.