Корчагин: не согласен с теми, кто считает, что Головин перестал прогрессировать в «Монако»

Бывший нападающий французского «Сент-Этьена» и московского «Динамо» Эрик Корчагин поделился мыслями о российских полузащитниках Александре Головине и Далере Кузяеве, выступающих во французской Лиге 1. Напомним, Головин является футболистом «Монако», а Кузяев играет за «Гавр».

«Я не согласен с теми, кто считает, что Головин перестал прогрессировать в «Монако». Он – лидер команды, и заметно, что продолжает развиваться. Матчи «Гавра» мне не довелось видеть в этом сезоне, поэтому про Кузяева что-то сказать мне сложно, но надеюсь, он задержится в Европе», — приводит слова Корчагина Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Головин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

31-летний Кузяев принял участие в 28 матчах за «Гавр» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.