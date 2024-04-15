Хави: сейчас многие люди спрашивают обо мне, чего не было три месяца назад

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что в последнее время отношение к нему со стороны общественности изменилось.

«Сейчас многие люди спрашивают обо мне, чего не было три месяца назад. Сейчас я – это не главное, давайте сосредоточимся на клубе», – приводит слова Хави в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Отметим, что в январе текущего года Хави сообщил, что он покинет должность главного тренера «Барселоны» после завершения сезона. После этого испанского специалиста несколько раз спрашивали о возможном изменении своего решения. Но Хави всякий раз отвечал, что его планы не изменились. Однако, по сведениям испанской прессы, Хави все ещё может передумать и остаться в стане сине-гранатовых.