Эрик Корчагин рассказал об игре с Тьерри Анри, Николя Анелька и Луи Саа

Бывший нападающий французского «Сент-Этьена» Эрик Корчагин поделился воспоминаниями об игре с Тьерри Анри, Николя Анелька и Луи Саа, выступавших за академию «Клерфонтен» на молодёжном турнире.

«У нас был полуфинал Кубка Гамбарделла с «Клерфонтеном» – это мощнейшая академия, воспитавшая в то время Тьерри Анри, Николя Анелька и Луи Саа. Против всей этой троицы довелось сыграть. В том матче я вышел один на один с вратарём, пробил ему в руку, а тот оказался за пределами штрафной, и его удалили.

На ворота встал Луи Саа, но самое удивительное случилось позже. «Клерфонтен» играл в меньшинстве, матч закончился – 0:0. Началась серия пенальти, Саа потащил несколько ударов, и мы вылетели с турнира», — приводит слова Корчагина Metaratings.

На протяжении карьеры Анри выступал за такие клубы, как «Монако», «Ювентус», «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз». За 18 лет в профессиональном футболе француз завоевал 22 трофея (19 с клубами и ещё три – со сборной Франции).

Во время игровой карьеры Анелька выступал за «ПСЖ», «Арсенал», мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», туринский «Ювентус» и другие команды.

Саа наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед». Также футболист успел поиграть за «Метц», «Фулхэм», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Сандерленд» и «Лацио».

Корчагин начал профессиональную карьеру футболиста в 1994 году в состава моздокского «Иристона». В том же году нападающий присоединился к французскому «Сент-Этьену», также он выступал за нидерландский ПСВ, московское «Динамо», ярославский «Шинник», нальчикский «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо».