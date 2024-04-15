Махачкалинское «Динамо» разгромило «Нефтехимик» и возглавило турнирную таблицу Первой лиги

Сегодня, 15 апреля, состоялся матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.
Первый гол в матче был забит на 41-й минуте. Отличился ангольский нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура. На 50-й минуте Темиркан Сундуков удвоил преимущество гостей. Третий мяч в составе махачкалинцев забил Сердер Сердеров на 86-й минуте. Отметим, что хозяева поля играли вдесятером с 52-й минуты. С поля был удалён защитник Алексей Бердников.
После этой победы в активе «Динамо» стало 47 очков. Дагестанский клуб поднялся на первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» с 37 очками — седьмой.
- 15 апреля 2024
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