Артига: в РПЛ есть пять-шесть клубов, способных бороться за высокие места в Ла Лиге

Главный тренер московской «Родины» Франк Артига сравнил уровень клубов ФНЛ с командами, выступающими во втором и третьем дивизионах Испании, а также заявил, что некоторые клубы Российской Премьер-Лиги могли бы бороться за высокие места в испанской Примере.

«В Испании меня часто спрашивают об уровне футбола в ФНЛ. Возможно, тут есть пять‑шесть команд, которые могли бы спокойно играть в Сегунде. В испанском третьем дивизионе многие команды из ФНЛ тоже комфортно бы себя чувствовали. «Родина» тоже могла бы выступать в Сегунде, если бы я был тренером. Но это, конечно, шутки. Нам там было бы очень тяжело. В Сегунде есть такие команды, как «Вальядолид», «Леганес». Если бы «Родина» там играла, думаю, она могла бы претендовать на выход в Ла Лигу.

В РПЛ точно есть пять‑шесть команд, которые смогли бы бороться за высокие места в чемпионате Испании», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Артига возглавил «Родину» в январе этого года после увольнения Дмитрия Парфёнова. До этого он работал в академии «Барселоны», где успел потренировать таких футболистов, как Дани Ольмо, Гави и Адама Траоре. С каталонской командой до 19 лет Артига становился чемпионом Испании. За свою тренерскую карьеру испанец успел посотрудничать с молодёжной сборной ОАЭ.

«Родина» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги — 2023/2024. Команда набрала 44 очка за 26 матчей.