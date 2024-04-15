«Это самоубийство». Радимов — об ошибках «Краснодара» Мусаева в матче с «Зенитом»

Бывший российский футболист Владислав Радимов поделился мыслями об игре «Краснодара» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Мне показалось, что команда стала разбалансированной. Не понимают, что делать до конца. Его критиковали, что нет задорного начала, но все 90 минут [игроки] знали, что делать на поле. С Мусаевым в каких-то моментах требуют прессинговать, но не вся команда это понимает.

Показателен второй гол «Зенита». Человека четыре-пять побежали прессинговать, и между линиями был сумасшедший разрыв. Куда пошла передача, куда сместился Кассьерра, поменявшись с кем-то местами, развернул атаку, отдал на Артура, который разобрался и забил гол.

Кощунственная история. Второй тайм, счёт 1:1, ты борешься за золото, пять человек бежит, а пять — не бежит. На таком пространстве дать «Зениту» играть между линиями — самоубийство», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, после 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.