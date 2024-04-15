Тихонов: с каждой игрой «Енисей» становится сильнее

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об игре красноярского клуба, а также оценил шансы клуба на выход в Российскую Премьер-Лигу.

«Невозможно всегда играть так, как хочет тренер. У меня в голове одно, но футболисты выходят и всё равно совершают ошибки. Я совершаю ошибки. Возможно, с какими‑то заменами, с составом. Если бы никто не ошибался, не было бы голов. Мы работаем, пытаемся. С «Торпедо» была невзрачная игра, потом с «Акроном», считаю, мы сыграли неважно, но есть этому объяснение. Всё равно кажется, что с каждой игрой мы становимся сильнее.

Плотность в верхней части таблицы? Осталось восемь игр, это 24 очка. Конечно, может быть всё, но мы всё равно исходим из того, что в каждой игре нужно выходить и выигрывать. Мы в середине таблицы, а когда я принял команду, у нас было четыре очка до зоны вылета. Сейчас чуть полегче. Однако лидеры практически не ошибаются, так что будет непросто», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Тихонов возглавил «Енисей» 10 января нынешнего года. Ранее специалист работал в качестве помощника главного тренера в московском «Спартаке» и «Краснодаре». Потом 53-летний специалист возглавлял «Крылья Советов» и «Астану», а также уже руководил в «Енисее». В сезоне-2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Мелбет Первой лиги.

На данный момент «Енисей» после 26 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагается на девятом месте в турнирной таблице с 36 очками.