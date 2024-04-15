Миранчук вышел на замену в матче «Аталанты» после двух пропущенных мячей за три минуты
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В эти минуты проходит матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» и «Вероной». Встреча проводится на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт в игре равный — 2:2.
Италия - Серия А . 32-й тур
15 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 2
Верона
Верона
1:0 Скамакка – 13' 2:0 Эдерсон – 18' 2:1 Лазович – 56' 2:2 Нослин – 60'
На 13-й минуте Джанлука Скамакка вывел хозяев вперёд. Спустя пять минут Эдерсон удвоил преимущество «Аталанты».
После перерыва гости смогли отыграться. Сначала на 57-й минуте Дарко Лазович сократил отставание «Вероны». А уже через три минуты Тейянни Нослин восстановил равновесие на табло.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Но после двух пропущенных мячей клуб из Бергамо выпустил атакующего хавбека — он появился на поле на 63-й минуте.
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