Миранчук вышел на замену в матче «Аталанты» после двух пропущенных мячей за три минуты

В эти минуты проходит матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» и «Вероной». Встреча проводится на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт в игре равный — 2:2.

На 13-й минуте Джанлука Скамакка вывел хозяев вперёд. Спустя пять минут Эдерсон удвоил преимущество «Аталанты».

После перерыва гости смогли отыграться. Сначала на 57-й минуте Дарко Лазович сократил отставание «Вероны». А уже через три минуты Тейянни Нослин восстановил равновесие на табло.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Но после двух пропущенных мячей клуб из Бергамо выпустил атакующего хавбека — он появился на поле на 63-й минуте.