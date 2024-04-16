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«Валенсия» обыграла «Осасуну» в матче 31-го тура Примеры

«Валенсия» обыграла «Осасуну» в матче 31-го тура Примеры
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15 апреля состоялся матч 31-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Осасуна» и «Валенсия». Игра проводилась на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Испания - Примера . 31-й тур
15 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Алмейда – 18'    
Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Андре Алмейда на 18-й минуте вывел «Валенсию» вперёд. У «Осасуны» было достаточно времени, чтобы отыграться. Однако распечатать ворота соперника хозяева так и не смогли.

После игрового дня на счету «Осасуны» осталось 39 очков. Она по-прежнему занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. Что касается «Валенсии», то она набрала 47 очков. Команда занимает седьмое место Примеры.

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