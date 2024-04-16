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Криштиану Роналду дисквалифицируют на два матча — Asharq Al-Awsat

Криштиану Роналду дисквалифицируют на два матча — Asharq Al-Awsat
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча после удаления в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2), сообщает Asharq Al-Awsat.

По данным источника, дисциплинарный комитет Саудовской федерации футбола вынесет решение о дисквалификации Роналду на два матча. При этом комитет допросил португальца по поводу инцидента в матче, и футболист заявил, что незаслуженно получил красную карточку.

Напомним, на 86-й минуте Роналду получил прямую красную карточку за то, что ударил локтем соперника. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся спиной и замахнулся в сторону судьи.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 36 голов и 12 результативных передач.

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