Почеттино отреагировал на разгромную победу «Челси» в матче с «Эвертоном»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу лондонской команды в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (6:0).
Англия - Премьер-лига . 33-й тур
15 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
6 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Палмер – 13' 2:0 Палмер – 18' 3:0 Палмер – 29' 4:0 Джексон – 44' 5:0 Палмер – 64' 6:0 Гилкрист – 90'
«Мы действовали очень эффективно у ворот соперника. Я рад. Сухая победа. Ожидал ли, что Палмер будет столько забивать? Нет. Ожидалось, что он будет хорошо играть, но он играет великолепно, делает для команды потрясающие вещи. Я рад, что он забил четыре гола», — приводит слова Почеттино BBC.
После этой победы в активе «Челси» стало 47 очков. Подопечные Маурисио Почеттино расположились на девятом месте в турнирной таблице чемпионата.
В следующем матче лондонский «Челси» встретится с «Манчестер Сити» в рамках Кубка Англии.
Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»:
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