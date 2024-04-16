Goal опубликовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по итогам текущего сезона

Портал Goal.com опубликовал обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона 2023/24.

Рейтинг из 20 футболистов возглавляет полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем. На второй строчке располагается ещё один англичанин — Фил Фоден из «Манчестер Сити». Тройку лучших замыкает форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Криштиану Роналду располагается на 19-й строчке, Лионель Месси — на 20-й.

Топ-20 фаворитов на «Золотой мяч»:

1) Джуд Беллингем («Реал»)

2) Фил Фоден («Манчестер Сити»)

3) Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

4) Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

5) Родри («Манчестер Сити»)

6) Гарри Кейн («Бавария»)

7) Винисиус Жуниор («Реал»)

8) Антуан Гризманн («Атлетико»)

9) Флориан Вирц («Байер»)

10) Букайо Сака («Арсенал»)

11) Мохамед Салах («Ливерпуль»)

12) Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

13) Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»)

14) Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

15) Деклан Райс («Арсенал»)

16) Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

17) Лаутаро Мартинес («Интер»)

18) Родриго («Реал»)

19) Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

20) Лионель Месси («Интер Майами»).