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Стала известна реакция Галлахера на возможный уход из «Челси» по окончанию контракта

Стала известна реакция Галлахера на возможный уход из «Челси» по окончанию контракта
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер понимает, что ему придётся покинуть команду, если она руководство куба не предложит ему новый контракт до конца сезона, сообщает HITC.

Галлахер является воспитанником «Челси», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в € 48 млн.

В нынешнем сезоне Галлахер сыграл 42 матча, забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач.

Вместе с «Челси» полузащитник выиграл Лигу Европы в сезоне 2018/2019.

После 33 туров «Челси» занимает девятое место в АПЛ с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (73 очка).

Следующий матч «Челси» проведёт с «Арсеналом». Встреча состоится 23 апреля в 22:00 по мск.

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