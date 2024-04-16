Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о чемпионстве «Байера»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о досрочной победе «Байера» в нынешнем сезоне Бундеслиги, а также об уровне чемпионата.

«Это был разочаровывающий сезон для нас в лиге. Поздравляю Леверкузен с тем, чего они добились. Мы не вышли на свой уровень в этом сезоне. Я хочу помочь команде, будь то в Лиге чемпионов или в чемпионате. Лично я хочу помогать команде и забивать голы.

Бундеслига стала для меня отличным опытом. Леверкузен провёл фантастический сезон, в том числе и в Европе. Здесь очень сильные клубы. Я стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре. Сейчас наша цель в чемпионате — остаться на втором месте. В целом мне очень нравится играть в Бундеслиге», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).