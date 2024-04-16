Александр Глеб: у меня внутреннее чувство, что «Барселона» пройдёт «ПСЖ»

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионом между сине-гранатовыми и «ПСЖ».

«Конечно, у «Барселоны» есть шанс пройти дальше. У «ПСЖ» хорошая команда сейчас, но каталонцы являются фаворитами в этой паре. У меня внутреннее чувство, что они пройдут в следующий раунд Лиги чемпионов. У команды большая история и менталитет победителя, задача стоит выиграть турнир, другой не может быть», – приводит слова Глеба Metaratings.

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля и пройдёт в Испании. Стартовый свисток арбитра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» раздастся в 22:00 по московскому времени. В первой игре «Барселона» одержала победу со счётом 3:2 благодаря голу Андреаса Кристенсена. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», который в прошлогоднем финале переиграл миланский «Интер».