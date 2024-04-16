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Барселона — ПСЖ. Прямая трансляция
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Александр Глеб: у меня внутреннее чувство, что «Барселона» пройдёт «ПСЖ»

Александр Глеб: у меня внутреннее чувство, что «Барселона» пройдёт «ПСЖ»
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Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионом между сине-гранатовыми и «ПСЖ».

«Конечно, у «Барселоны» есть шанс пройти дальше. У «ПСЖ» хорошая команда сейчас, но каталонцы являются фаворитами в этой паре. У меня внутреннее чувство, что они пройдут в следующий раунд Лиги чемпионов. У команды большая история и менталитет победителя, задача стоит выиграть турнир, другой не может быть», – приводит слова Глеба Metaratings.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 апреля и пройдёт в Испании. Стартовый свисток арбитра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» раздастся в 22:00 по московскому времени. В первой игре «Барселона» одержала победу со счётом 3:2 благодаря голу Андреаса Кристенсена. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», который в прошлогоднем финале переиграл миланский «Интер».

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