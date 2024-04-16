Тренер «Боруссии» Терзич: только от нас зависит, выйдем ли мы в следующий раунд ЛЧ
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча состоится сегодня, 16 апреля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В первом матче «Боруссия» уступила со счётом 1:2.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Атлетико» заставил нас допустить ошибки на прошлой неделе. Но теперь всё будет в наших руках. Только от нас зависит, выйдем ли мы в следующий раунд. Знаем, что наши соперники очень опытны. Хотим сыграть лучше с первых минут.
«Атлетико» не прощает ошибок. Мы знаем, чего не должно случиться с нами. Но гораздо важнее, как мы отреагируем на поражение в первой игре. Мы готовы исправлять ошибки», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.
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