Тренер «Боруссии» Терзич: только от нас зависит, выйдем ли мы в следующий раунд ЛЧ

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча состоится сегодня, 16 апреля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В первом матче «Боруссия» уступила со счётом 1:2.

«Атлетико» заставил нас допустить ошибки на прошлой неделе. Но теперь всё будет в наших руках. Только от нас зависит, выйдем ли мы в следующий раунд. Знаем, что наши соперники очень опытны. Хотим сыграть лучше с первых минут.

«Атлетико» не прощает ошибок. Мы знаем, чего не должно случиться с нами. Но гораздо важнее, как мы отреагируем на поражение в первой игре. Мы готовы исправлять ошибки», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.