В «Пари НН» ответили на обвинения от агента Вадима Шпинёва в крупном долге

Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов прокомментировал обвинения от агента Вадима Шпинёва в крупном долге.

«У Шпинёва все всегда виноваты, кроме него самого: «Спартак», «Локомотив», «Пари НН». Клуб посчитал, что заработать на Сулейманове меньше 30 млн рублей — невыгодно. Выгоднее получить процент от последующей продажи Марадишвили и взять его в аренду на два года.

В нашей ситуации, агент дождался тяжёлой травмы игрока и неудачной серии клуба в РПЛ, чтобы вылезти с таким заявлением. Хотя сам он заработал на всех трансферах Сулейманова с участием «Пари НН» больше 60 млн рублей. Это без 15 млн, который он себе требует сейчас.

Только клубу решать, за какую сумму и как именно продавать своего игрока. Если футболист не согласен с переходом — он может отказаться и остаться. Сулейманов хотел в «Локо», и Шпинёв получил от них агентские выше, чем заработал бы наш клуб за трансфер Тимура.

Когда Шпинёв просил «Пари НН» отдать Сулейманова в аренду — мы пошли ему навстречу и отпустили игрока, который многое сделал для нашего клуба. Но Вадим при этом не сделал ничего, даже не принёс достойного предложения. Зато он позаботился о себе, желая при переходе получить комиссию сразу с двух клубов.

У «Пари НН» никогда не возникало проблем с честностью — мы всегда слышим все стороны. Так может если Шпинёв ссорится со всеми клубами, то проблема не в них — а в самом агенте?» — приводит слова Кондратова журналист Иван Карпов в телеграм-канале.