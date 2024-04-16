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«Боруссия» Д — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Cтали известны стартовые составы играющих команд:

«Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Рюэрсон, Забитцер, Джан, Санчо, Брандт, Адейеми, Фюллькруг.

«Атлетико»: Облак, Витсель, Эрмосо, Хименес, Молина, Аспиликуэта, Де Пауль, Коке, Льоренте, Гризманн, Мората.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой испанского клуба со счётом 2:1. На пятой минуте матча после неудачного розыгрыша «Боруссией» мяча от своих ворот забил полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 32-й минуте с эффектной передачи нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна забил защитник хозяев Самуэл Лино. На 81-й минуте матча отставание «Боруссии» сократил вышедший на замену нападающий Себастьен Аллер.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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