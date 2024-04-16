«Боруссия» Д — «Атлетико»: хозяева забили второй мяч за пять минут

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 2:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте матча после подключения в штрафную соперника забил защитник «Боруссии» Ян Матсен. Ему ассистировал полузащитник Марсель Забитцер.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой испанского клуба со счётом 2:1. На пятой минуте матча после неудачного розыгрыша «Боруссией» мяча от своих ворот забил полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 32-й минуте с эффектной передачи нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна забил защитник хозяев Самуэл Лино. На 81-й минуте матча отставание «Боруссии» сократил вышедший на замену нападающий Себастьен Аллер.