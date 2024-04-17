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Диего Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Диего Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд) со счётом 2:4.

Таким образом, «Атлетико» вылетел из турнира, проиграв по сумме двух матчей 4:5.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
4 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Брандт – 34'     2:0 Матсен – 39'     2:1 Хуммельс – 49'     2:2 Корреа – 64'     3:2 Фюллькруг – 71'     4:2 Забитцер – 74'    

«Команда до конца старалась выиграть матч, где всё шло не так, как мы хотели. «Боруссия» здорово отреагировала на то, что мы сравняли счет, и победили именно потому, что были мощнее в штрафной.

В начале у них был один момент, они им воспользовались. И в концовке они реализовали те немногие моменты, что у них возникли. После того, как счёт стал 2:2, проведённые ими атаки завершились голами. Игроки проделали огромную работу, чтобы иметь возможность соревноваться, и мы сделали всё, что в наших силах. Больше сказать нечего.

Мы смогли сравнять общий счет, мы были близки к этому, но они превосходили нас, а когда команда обыгрывает вас, её следует поздравить», – приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

В полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ», который в 1/4 финала выбил «Барселону» (6:4).

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