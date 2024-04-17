Диего Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд) со счётом 2:4.

Таким образом, «Атлетико» вылетел из турнира, проиграв по сумме двух матчей 4:5.

«Команда до конца старалась выиграть матч, где всё шло не так, как мы хотели. «Боруссия» здорово отреагировала на то, что мы сравняли счет, и победили именно потому, что были мощнее в штрафной.

В начале у них был один момент, они им воспользовались. И в концовке они реализовали те немногие моменты, что у них возникли. После того, как счёт стал 2:2, проведённые ими атаки завершились голами. Игроки проделали огромную работу, чтобы иметь возможность соревноваться, и мы сделали всё, что в наших силах. Больше сказать нечего.

Мы смогли сравнять общий счет, мы были близки к этому, но они превосходили нас, а когда команда обыгрывает вас, её следует поздравить», – приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

В полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ», который в 1/4 финала выбил «Барселону» (6:4).

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