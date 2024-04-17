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«Боруссия» сыграет в 1/2 финала ЛЧ впервые за 11 лет

«Боруссия» сыграет в 1/2 финала ЛЧ впервые за 11 лет
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступал Славко Винчич. Матч начался в 22:00 мск. Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2 и вышли в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей (5:4 общ.).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
4 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Брандт – 34'     2:0 Матсен – 39'     2:1 Хуммельс – 49'     2:2 Корреа – 64'     3:2 Фюллькруг – 71'     4:2 Забитцер – 74'    

Таким образом, дортмундская «Боруссия» сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые за 11 лет.

Последний раз немецкая команда играла в полуфинале турнира в сезоне-2012/2013. В том розыгрыше «Боруссию» тренировал Юрген Клопп. Соперником был мадридский «Реал», которого «Боруссия» выбила из турнира, обыграв в первом матче со счётом 4:1, но уступив в ответной игре со счётом 0:2. В финале подопечные Клоппа уступили «Баварии» со счётом 1:2.

В 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Боруссия» сыграет с «ПСЖ». Первый матч состоится 30 апреля.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка Лиги Чемпионов
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