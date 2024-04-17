«Боруссия» сыграет в 1/2 финала ЛЧ впервые за 11 лет

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступал Славко Винчич. Матч начался в 22:00 мск. Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2 и вышли в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей (5:4 общ.).

Таким образом, дортмундская «Боруссия» сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые за 11 лет.

Последний раз немецкая команда играла в полуфинале турнира в сезоне-2012/2013. В том розыгрыше «Боруссию» тренировал Юрген Клопп. Соперником был мадридский «Реал», которого «Боруссия» выбила из турнира, обыграв в первом матче со счётом 4:1, но уступив в ответной игре со счётом 0:2. В финале подопечные Клоппа уступили «Баварии» со счётом 1:2.

В 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Боруссия» сыграет с «ПСЖ». Первый матч состоится 30 апреля.