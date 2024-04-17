«С гордостью могу сказать, что мы заслужили». Терзич – о выходе «Боруссии» в 1/2 финала ЛЧ

Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Эдин Терзич высказался победе в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (4:2) и выходе в полуфинал турнира (5:4 – по сумме двух матчей).

В полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ», который в 1/4 финала выбил «Барселону» (6:4).

«Я очень рад и очень горжусь. Атмосфера была отличной. Сегодня было два момента, которые могли отбросить нас назад, но мы были сильны и в итоге заслужили проход дальше. Я с гордостью могу сказать, что мы заслужили пройти такую команду, как «Атлетико».

Теперь нам предстоит встретиться с «ПСЖ». Наша первая игра против них (0:2) была неудачной. Во второй игре (1:1) мы лучше под них подстроились и были ближе к победе. Думаю, что сейчас мы играем лучше, чем против «ПСЖ» на групповом этапе», – приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Дортмундская «Боруссия» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 11 лет. Последний раз немецкая команда играла в 1/2 финала турнира в сезоне-2012/2013.