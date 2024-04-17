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«С гордостью могу сказать, что мы заслужили». Терзич – о выходе «Боруссии» в 1/2 финала ЛЧ

«С гордостью могу сказать, что мы заслужили». Терзич – о выходе «Боруссии» в 1/2 финала ЛЧ
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Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Эдин Терзич высказался победе в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (4:2) и выходе в полуфинал турнира (5:4 – по сумме двух матчей).

В полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ», который в 1/4 финала выбил «Барселону» (6:4).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
4 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Брандт – 34'     2:0 Матсен – 39'     2:1 Хуммельс – 49'     2:2 Корреа – 64'     3:2 Фюллькруг – 71'     4:2 Забитцер – 74'    

«Я очень рад и очень горжусь. Атмосфера была отличной. Сегодня было два момента, которые могли отбросить нас назад, но мы были сильны и в итоге заслужили проход дальше. Я с гордостью могу сказать, что мы заслужили пройти такую команду, как «Атлетико».

Теперь нам предстоит встретиться с «ПСЖ». Наша первая игра против них (0:2) была неудачной. Во второй игре (1:1) мы лучше под них подстроились и были ближе к победе. Думаю, что сейчас мы играем лучше, чем против «ПСЖ» на групповом этапе», – приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Дортмундская «Боруссия» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 11 лет. Последний раз немецкая команда играла в 1/2 финала турнира в сезоне-2012/2013.

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