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«Боруссия» Д достигла рекордной беспроигрышной серии в истории клуба в домашних матчах ЛЧ

«Боруссия» Д достигла рекордной беспроигрышной серии в истории клуба в домашних матчах ЛЧ
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Серия без поражений дортмундской «Боруссии» в домашних матчах Лиги чемпионов достигла 10 матчей. Это рекордная серия в истории клуба в Лиге чемпионов. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

Вчера, 16 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» дома обыграла мадридский «Атлетико» со счётом 4:2. Этот матч стал 10-м без поражений на домашнем поле — шесть побед и четыре ничьих.

В первой встрече 1/4 финала с «Атлетико» немецкий клуб уступил на выезде со счётом 1:2, но оказался сильнее по сумме двух матчей — 5:4. «Боруссия» вышла в полуфинал турнира, где сыграет с французским «Пари Сен-Жермен».

Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая.

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