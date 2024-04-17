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Мбаппе — первый игрок из топ-5 лиг с 40+ голами во всех турнирах текущего сезона

Мбаппе — первый игрок из топ-5 лиг с 40+ голами во всех турнирах текущего сезона
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе — первый игрок клуба топ-5 лиг Европы с 40+ голами с учётом всех турниров в сезоне-2023/2024

25-летний француз поразил ворота соперника 41 раз в 42 матчах (24 в Лиге 1, 8 в Лиге чемпионов, 8 в Кубке Франции и 1 в Суперкубке Франции).

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 180 млн.

По информации СМИ, в летнее трансферное окно Мбаппе перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента. Соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет.

Также сообщалось, что Мбаппе после летнего перехода в Мадрид может заработать суммарно € 225 млн за пять лет, а подписной бонус для французского форварда за переход составит около € 150 млн.

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