Мбаппе ответил, изменит ли победа над «Барселоной» его решение покинуть «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который летом должен перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента, ответил на вопрос, изменит ли победа над «Барселоной» его решение о трансфере.

«Нет, нет», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации СМИ, 25-летний футболист подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет.

Также сообщалось, что Мбаппе после летнего перехода в Мадрид может заработать суммарно € 225 млн за пять лет, а подписной бонус для французского форварда за переход на правах свободного агента составит около € 150 млн.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и дквятью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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