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Кержаков — о Педро: игроки, которые могут обыграть двоих-троих, в РПЛ на вес золота

Кержаков — о Педро: игроки, которые могут обыграть двоих-троих, в РПЛ на вес золота
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Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос об опеке 18-летнего бразильского новичка Педро со стороны сине-бело-голубых.

«Участвую ли я в опеке 18-летнего Педро? В опеке не участвую, но понимаю, что футболисты, которые могут взять игру на себя, обыграть двоих-троих соперников, для нашей лиги на вес золота. Поэтому на тренировках, когда он теряет мяч, пойдя в дриблинг на укороченном поле, стараюсь его подбодрить. Себе объясняю это тем, что не стоит такого игрока ограничивать, заставлять его играть проще, даже если это чревато пропущенным голом. Не нужно мешать ему творить», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

18-летний левый вингер Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в феврале 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 9 млн. В семи матчах во всех турнирах в составе сине-бело-голубых футболист отметился тремя голами, в том числе оформив дубль в выездном матче Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).

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