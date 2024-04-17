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Михаил Кержаков назвал самого нетипичного бразильца в «Зените»

Михаил Кержаков назвал самого нетипичного бразильца в «Зените»
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Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о самых нетипичных бразильцах в составе сине-бело-голубых.

«Нетипичный ли бразилец Педро, который производит впечатление рассудительного и спокойного человека? Он ещё молодой, может, не раскрылся. Самый нетипичный бразилец в «Зените» — ​Дуглас, настоящий профик. Ещё Марио. Недавно я был впечатлён, ознакомившись со статьёй про Нино. Оказывается, он увлекается русской литературой, читает классиков. Все бразильцы разные. Есть фестивальные, есть более дисциплинированные», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

В текущем составе петербургского «Зенита» числятся восемь игроков, имеющие бразильское футбольное гражданство, — защитники Нино, Родригао и Дуглас Сантос, полузащитники Вендел и Клаудиньо, вингеры Густаво Мантуан, Артур и Педро. Также бразильское происхождение имеет сменивший футбольное гражданство 33-летний экс-защитник сборной России Марио Фернандес.

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