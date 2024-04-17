«Мы готовы выложить всё на стол». Томас Тухель — об ответном матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

Игра между командами состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе «Альянц-Арена», начало в 22:00 мск. Первая встреча завершилась ничьей – 2:2.

«У нас есть небольшое преимущество, если вспомнить наш опыт в этом соревновании. Но чтобы превратить его в решающее преимущество, нужно показать отличную игру. У нас есть всего одна игра, чтобы сделать следующий важный шаг в этом замечательном соревновании. Мы готовы выложить всё на стол. Если опыт даст нам дополнительные пять процентов, мы будем счастливы. В этом турнире очень острая конкуренция», — приводит слова Тухеля канал Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Победитель пары сыграет с победителем другого четвертьфинального противостояния — между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».