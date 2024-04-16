«Бавария» не намерена ждать год, чтобы подписать Клоппа или Алонсо — журналист Кох

Руководство «Баварии» приняло решение, что оно не будет назначать на должность главного тренера временного специалиста, необходимого для того, чтобы дождаться, когда данный пост смогут занять Юрген Клопп, рассчитывающий взять годичный перерыв в работе, или Хаби Алонсо, чей контракт с «Байером» закончится летом 2026 года. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Максимилиана Коха в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы мюнхенского клуба намерены заключить трудовое соглашение с тренером, который останется на долгий срок. В частности, руководство «Баварии» хочет, чтобы этот специалист привёл их к финалу Лиги чемпионов в 2025 году, который пройдёт на домашнем стадионе мюнхенцев — «Альянц-Арене».

Напомним, нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.