«Зенит» — «Спартак»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.

Ранее первым финалистом Пути РПЛ Кубка России стал московский ЦСКА. Армейцы прошли «Балтику» по сумме двух встреч — 3:0.