«Зенит» — «Спартак», «Ростов» гостит у «Урала», а «Динамо» в Оренбурге. Кубок России! LIVE

Сегодня, 17 апреля, состоятся три матча Кубка России. В 1/2 финала Пути регионов сойдутся «Оренбург» и «Динамо», а также «Урал» и «Ростов», а «Зенит» и «Спартак» встретятся в ответной встрече полуфинала Пути РПЛ.

Динамовцы проваливают весну: вместо закрепления в претендентах на титул команда Марцела Лички теряет очки в простых ситуациях и уже всерьёз не может рассчитывать на чемпионство – как бы под конец сезона не ушло и место в тройке. Кубок России – отличная возможность переключиться с проблем на пока ещё не решённую задачу. «Оренбург» же, наоборот, на подъёме – этой весной уральский клуб не уступил никому.

«Ростов» – весенний чемпион РПЛ, команда Валерия Карпина удивительно хороша в этот период сезона. И если в чемпионате России дончанам ничего не светит, то за Кубок ещё можно побороться. Особенно когда в соперниках «Урал». Но надо помнить, что на выходных екатеринбуржцы на морально-волевых одолели «Динамо» и наверняка теперь хотят преподнести ещё один сюрприз массовой аудитории.

Ключевая встреча дня! В первом матче юный Педро уничтожил «Спартак» практически в одиночку, положив дубль в ворота Александра Максименко. Но для москвичей ещё ничего не закончено: они лишились главного тренера и наверняка находятся на эмоциональном подъёме после отмены прежних рамок. Порой такие вещи служат невероятным бустом для успеха. Вот и проверим.

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