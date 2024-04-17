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Оренбург — Динамо, прямая онлайн-трансляция второго матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, где смотреть, 17 апреля 2024

«Зенит» — «Спартак», «Ростов» гостит у «Урала», а «Динамо» в Оренбурге. Кубок России! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Кубок России
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Начинаем с Пути регионов, завершаем Путём РПЛ.

Сегодня, 17 апреля, состоятся три матча Кубка России. В 1/2 финала Пути регионов сойдутся «Оренбург» и «Динамо», а также «Урал» и «Ростов», а «Зенит» и «Спартак» встретятся в ответной встрече полуфинала Пути РПЛ.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Динамовцы проваливают весну: вместо закрепления в претендентах на титул команда Марцела Лички теряет очки в простых ситуациях и уже всерьёз не может рассчитывать на чемпионство – как бы под конец сезона не ушло и место в тройке. Кубок России – отличная возможность переключиться с проблем на пока ещё не решённую задачу. «Оренбург» же, наоборот, на подъёме – этой весной уральский клуб не уступил никому.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» – весенний чемпион РПЛ, команда Валерия Карпина удивительно хороша в этот период сезона. И если в чемпионате России дончанам ничего не светит, то за Кубок ещё можно побороться. Особенно когда в соперниках «Урал». Но надо помнить, что на выходных екатеринбуржцы на морально-волевых одолели «Динамо» и наверняка теперь хотят преподнести ещё один сюрприз массовой аудитории.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ключевая встреча дня! В первом матче юный Педро уничтожил «Спартак» практически в одиночку, положив дубль в ворота Александра Максименко. Но для москвичей ещё ничего не закончено: они лишились главного тренера и наверняка находятся на эмоциональном подъёме после отмены прежних рамок. Порой такие вещи служат невероятным бустом для успеха. Вот и проверим.

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