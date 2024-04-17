Игрок «Балтики» Осипов: после 7:1 с «Ахматом» некогда почивать на лаврах — ситуацию знаем

Защитник «Балтики» Александр Осипов высказался о победе в матче 24-го тура чемпионата России с «Ахматом» со счётом 7:1.

«Конечно, мало кто ожидал, что «Балтика» обыграет «Ахмат» 7:1. Нам воздалось за то, что в какой-то момент мы не могли забить в восьми матчах подряд. Вернулись в среднему показателю — добрали, что нам не хватало. Нужно отметить вклад ребят, которые воспользовались своими моментами, свободными зонами и наказали игроков «Ахмата» буквально за любую ошибку в обороне. Но после этой игры никаких шуток не было — сразу подготовка к ЦСКА. Игра прошла — готовимся к следующей. Нам некогда почивать на лаврах, потому что все понимают ситуацию», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.