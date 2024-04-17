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Томас Тухель: Нойер и Зане могут сыграть с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Томас Тухель: Нойер и Зане могут сыграть с «Арсеналом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель сообщил, что футболисты его команды Мануэль Нойер и Лерой Зане могут принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

«Мануэль Нойер и Лерой Зане могут сыграть. Что касается Гнабри, то нам придётся подождать ещё какое-то время», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится сегодня, 17 апреля, и пройдёт в Мюнхене, Германия. Встречу примет домашний стадион «Баварии» «Альянц Арена». В качестве главного арбитра выступит Данни Маккели. Первая игра между командами завершилась вничью со счётом 2:2.

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