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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Манчестер Сити» — «Реал» М: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

«Манчестер Сити» — «Реал» М: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть
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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 3:3. В составе «Реала» отличились Родриго и Федерико Вальверде, ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «горожан» Рубен Диаш. За «Манчестер Сити» забили Бернарду Силва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол.

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