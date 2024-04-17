«Манчестер Сити» — «Реал» М: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 3:3. В составе «Реала» отличились Родриго и Федерико Вальверде, ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «горожан» Рубен Диаш. За «Манчестер Сити» забили Бернарду Силва, Фил Фоден и Йошко Гвардиол.

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