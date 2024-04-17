«Оренбург» — «Динамо»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 апреля, состоится матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз между собой команды играли в феврале этого года. Тогда в товарищеской встрече «Динамо» одержало убедительную победу со счётом 4:1. В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в ноябре прошлого года, «Оренбург» уступил бело-голубым — 0:2.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024 «Динамо» занимает третье место, в то время как оренбуржцы располагаются на 12-й строчке.