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«Оренбург» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:00

«Оренбург» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:00
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Сегодня, 17 апреля, состоится матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз между собой команды играли в феврале этого года. Тогда в товарищеской встрече «Динамо» одержало убедительную победу со счётом 4:1. В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в ноябре прошлого года, «Оренбург» уступил бело-голубым — 0:2.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024 «Динамо» занимает третье место, в то время как оренбуржцы располагаются на 12-й строчке.

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