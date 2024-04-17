Игрок «Балтики» Пряхин: можно сказать, что у нас полкоманды — это ЦСКА

Нападающий калининградской «Балтики» Сергей Пряхин высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (0:2).

— Вы являетесь воспитанником ЦСКА. Для вас матч с ЦСКА является принципиальным?

—Да, этот матч очень принципиальный.

— В составе «Балтики» очень много воспитанников ЦСКА. Можно сказать, что в команде присутствует армейский дух?

— Да, конечно. Можно сказать, что у нас полкоманды — это ЦСКА.

— Хотел бы вернуться в ЦСКА, если сделают предложение?

— Пока я в «Балтике». Буду отдавать все силы «Балтике», — сказал Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» опустилась в сетку Пути регионов Кубка России, проиграв по сумме двух матчей — 0:3.