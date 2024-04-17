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Файзуллаев: ЦСКА не очень важно, с кем играть дальше в Кубке России

Файзуллаев: ЦСКА не очень важно, с кем играть дальше в Кубке России
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Полузащитник московского ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал победу армейцев в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» (2:0). Файзуллаев поблагодарил болельщиков за поддержку, а также заявил, что для ЦСКА не имеет значения, с кем играть на следующей стадии Кубка.

«Кубковый важный матч, нужно было выйти и побеждать. Спасибо болельщикам, что пришли и создали такую атмосферу, нам это помогло.

Кого хотел бы соперником в следующей стадии? Не думаю, что кого‑то нужно выбирать. На этих этапах только сильные команды. Нам не очень важно, кто попадёт дальше, главное, чтобы мы сами хорошо себя показали. Это важно», — сказал Файзуллаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, соперник ЦСКА по финалу кубкового Пути РПЛ определится уже сегодня. Ответный матч полуфинала проведут «Зенит» и «Спартак». Первая игра завершилась в пользу сине-бело-голубых (2:1).

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