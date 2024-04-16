ЦСКА уже в финале! А «Балтика» не захотела попадать на «Зенит»

ЦСКА легко решил задачу выхода в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары «Зенит» – «Спартак».

Если ЦСКА вышел на этот матч фактически основой – только Тороп по традиции заменил в кубковом турнире Акинфеева, да Чалов вернулся в атаку, – то состав «Балтики» был далёк от оптимального. Главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич недвусмысленно дал понять, что сейчас для его команды РПЛ намного важнее. А вот армейцы защищают трофей, они действующие обладатели Кубка России.

Тем не менее «Балтика», которая вынуждена была раскрываться, чтобы отыграть домашнее поражение со счётом 0:1, попыталась поддавить хозяев. Гости высоко встречали команду Владимира Федотова, при этом полтайма хорошо возвращали себе мяч после потерь, поэтому у ЦСКА не получались контрвыпады. Было много борьбы за подборы, единоборств. Любопытно, что обе команды играли по схеме 3-4-2-1. Они крепко схватили друг друга в центре поля и заблудились там, словно в лабиринте.

Перевернул игру пенальти, назначенный в ворота «Балтики» после получаса матча. Гаич прибежал в штрафную калининградцев завершать кросс, выиграл воздух и пробил головой, а мяч попал в руку Осипову. Можно было спорить о положении руки защитника – ситуация на самом деле 50 на 50. Судья Бобровский всё же согласился со своими ассистентами на VAR и после просмотра повтора назначил 11-метровый. Чалов хитро на паузе обманул голкипера Бориско, который прыгнул по удару, но не дотянулся до мяча.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал»

Пока «Балтика» приходила в себя, ЦСКА уже через две минуты забил второй гол. Армейцам удалась красивая атака через левый полуфланг, пас Чалова под удар не прошёл, но на подборе оказался Файзуллаев. Легионер из Узбекистана технично положил мяч в сетку – это его первый гол в Кубке России.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал»

После первого тайма шансы «Балтики», не создавшей голевых моментов, на выход в финал Пути РПЛ стали призрачными. Калининградцы должны были забить уже три гола за 45 минут. Впрочем, последний матч в чемпионате с «Ахматом» заставлял команду Игнашевича верить, что такое реально даже в выездной игре. Второй тайм «Балтика» начала вовсе не как обречённая команда. Вскоре после перерыва армейцам потребовался и первый сейв Торопа, когда Кузьмин с Рыбчинским вдвоём вскрыли оборону ЦСКА. Голкипер сократил угол обстрела – заблокировал мяч.

У «Балтики» на сей раз ничего не показал герой матча в Грозном Алекс Фернандес, оформивший хет-трик в прошедший уикенд, но его поменяла другая звезда той игры – Лисакович. Потом на поле появился и разрывавший оборону «Ахмата» Энрикес. Калининградцы эпизодами здорово комбинировали, тем не менее голевых моментов больше не создавали. За четверть часа до конца ЦСКА мог остаться вдесятером, когда Лукин сфолил, что называется, на розовую карточку – жёстко въехал в ногу Кузьмину, правда, через мяч. Это, видимо, и уберегло от удаления.

ЦСКА едва не наиграл и на крупную победу. На последних минутах два свежих нападающих армейцев Давила и Заболотный соорудили ещё один гол. Чилиец сделал проникающий пас, Антон забил, но, к своему огорчению, из офсайда. А вот обеспечивших классный антураж болельщиков ЦСКА, которых на кубковом матче собралось почти 17 тыс. человек, эта локальная неудача едва ли расстроила. Их точно порадовал ещё один сейв Торопа в концовке, который достал сложнейший мяч после удара низом в самый гол. У сменщика Акинфеева – «сухарь».