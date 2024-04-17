Ещенко: в «Спартаке» нет сплочённости — внутри коллектива есть какие-то разногласия

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о проблемах московского клуба. По его мнению, в команде нет сплочённости и есть внутренние разногласия.

«Вы сами видите, как мало создают моментов без Промеса. Значит, сказывается его отсутствие.

У них много проблем: то Джикия не играет, то Промес, то ещё что-то. Постоянно меняют состав. Мне кажется, нет сплочённости. Но для неё справедливость тоже должна быть. Потому что один ошибается — его просто перемещают на другую позицию, а другого сразу убирают. Думаю, что внутри коллектива есть какие-то разногласия, недопонимание — в этом вся проблема», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полностью интервью Ещенко читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск