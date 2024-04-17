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Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Экс-игрок «Реала» Макманаман: Мадрид не так силён, как «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Реала» Макманаман: Мадрид не так силён, как «Манчестер Сити»
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Стив Макманаман считает, что «Манчестер Сити» в данный момент является более сильной командой, нежели «сливочные».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сити» — действующий победитель Лиги чемпионов. Прямо сейчас они на подъёме, недавно вернулись на вершину турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Если «горожане» выиграют у себя дома, то дальше всё пойдёт как по маслу. Два года назад они забили четыре гола «Реалу», то же самое было в прошлом году. Я думаю, мадридцам будет сложно в предстоящей встрече. В следующем сезоне «Реал» станет ещё лучше, но прямо сейчас, сравнивая составы команд, я бы сказал, что Мадрид не так силён, как «Манчестер Сити», — приводит слова Макманамана британское интернет-издание Mirror.

Напомним, сегодня, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Первая встреча между командами завершилась вничью — 3:3.

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