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Тренер «Оренбурга» Деограсия: постараемся выиграть оба домашних матча с «Динамо»

Тренер «Оренбурга» Деограсия: постараемся выиграть оба домашних матча с «Динамо»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился ожиданиями от матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас будет два домашних матча с «Динамо» Москва. Одна игра в Кубке, вторая — в лиге. Это будет два совершенно разных матча, но постараемся оба выиграть и порадовать наших болельщиков.

Степан Оганесян уже тренируется в общей группе, он уже может играть без проблем. Правда, что нужно ещё тренироваться, набирать ритм. Что касается Владимира Обухова, он получил травму мениска, у него будет операция. Надеемся, что он восстановится как можно раньше.

Я уверен, что придёт много болельщиков. Нам нужна их поддержка. Понимаю, что матч среди недели, возможно, у кого-то рабочий день, но надеемся, что люди придут», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

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