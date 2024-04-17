Тренер «Оренбурга» Деограсия: постараемся выиграть оба домашних матча с «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился ожиданиями от матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 17 апреля. Начало игры — в 17:00 мск.

«У нас будет два домашних матча с «Динамо» Москва. Одна игра в Кубке, вторая — в лиге. Это будет два совершенно разных матча, но постараемся оба выиграть и порадовать наших болельщиков.

Степан Оганесян уже тренируется в общей группе, он уже может играть без проблем. Правда, что нужно ещё тренироваться, набирать ритм. Что касается Владимира Обухова, он получил травму мениска, у него будет операция. Надеемся, что он восстановится как можно раньше.

Я уверен, что придёт много болельщиков. Нам нужна их поддержка. Понимаю, что матч среди недели, возможно, у кого-то рабочий день, но надеемся, что люди придут», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.