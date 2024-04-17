Чалов обратился к болельщикам после выхода в финал Пути РПЛ Кубка России

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов обратился к болельщикам после победы в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:0). Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку и анонсировал финал Пути РПЛ.

«Всех с победой! Спасибо за Вашу поддержку! Увидимся в финале Пути РПЛ», — написал Фёдор Чалов в своём телеграм-канале, прикрепив несколько фото и видео с матча.

Напомним, Чалов отметился голом в ответном полуфинальном матче с «Балтикой». Второй мяч армейцев забил Аббосбек Файзуллаев. В финале Пути РПЛ Кубка России ПФК ЦСКА встретится с победителем пары «Зенит» — «Спартак». Первый матч в этой паре завершился победой петербуржцев со счётом 2:1. Ответная игра состоится сегодня, 17 апреля.