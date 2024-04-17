Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чалов обратился к болельщикам после выхода в финал Пути РПЛ Кубка России

Чалов обратился к болельщикам после выхода в финал Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов обратился к болельщикам после победы в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (2:0). Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку и анонсировал финал Пути РПЛ.

«Всех с победой! Спасибо за Вашу поддержку! Увидимся в финале Пути РПЛ», — написал Фёдор Чалов в своём телеграм-канале, прикрепив несколько фото и видео с матча.

Напомним, Чалов отметился голом в ответном полуфинальном матче с «Балтикой». Второй мяч армейцев забил Аббосбек Файзуллаев. В финале Пути РПЛ Кубка России ПФК ЦСКА встретится с победителем пары «Зенит» — «Спартак». Первый матч в этой паре завершился победой петербуржцев со счётом 2:1. Ответная игра состоится сегодня, 17 апреля.

Материалы по теме
Файзуллаев: ЦСКА не очень важно, с кем играть дальше в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android