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«Условия меняют человека». В «Арисе» объяснили, почему Кокорин смог реанимировать карьеру

«Условия меняют человека». В «Арисе» объяснили, почему Кокорин смог реанимировать карьеру
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Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе объяснил, в чём секрет успеха российского нападающего Александра Кокорина на Кипре. По мнению функционера, форвард находится в комфортных условиях — понимает требования тренеров, играет роль лидера.

«Мне кажется, что всё очень просто. Он находится в комфортных для себя условиях. Он понимает требования штаба, имеет большой позитивный опыт, понимает, что здесь является лидером. Наверное, здесь Кокорин является другим человеком, в отличие от того, каким был в России. Здесь мы видим человека, который по классу уникален для Кипра, в еврокубках он может сделать разницу. Нам хорошо с ним, Саше, наверное, тоже. Иногда бывает так, что условия вокруг меняют человека», — приводит слова Гогнидзе «РБ Спорт».

Напомним, до перехода в «Арис» Кокорин выступал за итальянскую «Фиорентину», однако закрепиться в составе «фиалок» не сумел. Ранее он играл только в чемпионате России.

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