ФНЛ объявила о соглашении с партнёром по полям с искусственным покрытием

Футбольная национальная лига на официальном сайте объявила о расширении партнёрства с ООО «СИС РУС». Оно будет касаться полей с искусственным покрытием.

«ФНЛ и ООО «СИС РУС» являются давними партнёрами. В рамках сотрудничества ООО «СИС РУС» предоставляет экспертизу клубам ФНЛ по работе с натуральными полями, участвует в создании обучающих материалов, а также является соорганизатором Премии в области агрономии сезона-2023/2024.

Футбольная национальная лига и ООО «СИС РУС» расширяют и укрепляют партнёрские отношения, и теперь ООО «СИС РУС» является техническим партнёром по футбольным полям с искусственным покрытием», — написано в заявлении лиги.

Турнирную таблицу Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024 возглавляет махачкалинское «Динамо», у которого 47 очков.