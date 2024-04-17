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ФНЛ объявила о соглашении с партнёром по полям с искусственным покрытием

ФНЛ объявила о соглашении с партнёром по полям с искусственным покрытием
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Футбольная национальная лига на официальном сайте объявила о расширении партнёрства с ООО «СИС РУС». Оно будет касаться полей с искусственным покрытием.

«ФНЛ и ООО «СИС РУС» являются давними партнёрами. В рамках сотрудничества ООО «СИС РУС» предоставляет экспертизу клубам ФНЛ по работе с натуральными полями, участвует в создании обучающих материалов, а также является соорганизатором Премии в области агрономии сезона-2023/2024.

Футбольная национальная лига и ООО «СИС РУС» расширяют и укрепляют партнёрские отношения, и теперь ООО «СИС РУС» является техническим партнёром по футбольным полям с искусственным покрытием», — написано в заявлении лиги.

Турнирную таблицу Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024 возглавляет махачкалинское «Динамо», у которого 47 очков.

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