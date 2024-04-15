Первая лига: результаты матчей 27-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 15 апреля, матчем «Нефтехимик» — «Динамо» Мх (0:3) завершился 27-й тур Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 27-го тура:

«Енисей» — «Алания» — 4:1;

«Черноморец» — «Акрон» — 0:0;

«Волгарь» — «Тюмень» — 1:2;

«Химки» — «Шинник» — 0:1;

«Сокол» — «Торпедо» — 0:2;

«Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск» — 1:0;

«Кубань» — КАМАЗ — 1:2;

«Родина» — «Ленинградец» — 2:0;

«Нефтехимик» — «Динамо» Мх — 0:3.

По итогам 26 сыгранных туров в Первой лиге турнирную таблицу возглавляет махачкалинское «Динамо», набравшее 47 очков. На втором месте находится тольяттинский «Акрон» с 46 очками. Тройку лидеров замыкают «Химки» (45). В зоне прямого вылета из Первой лиги остались «Сокол», «Кубань» и «Волгарь». Команда из Астрахани замыкает турнирную таблицу чемпионата с 22 очками.