Нападающий ЦСКА Мусаев: конкуренция с Чаловым и Заболотным мне только в плюс

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о конкуренции с одноклубниками Фёдором Чаловым и Антоном Заболотным.

«Конкуренция с Чаловым и Заболотным мне только в плюс. Я могу больше расти от того, что конкурирую с такими хорошими футболистами. Мне комфортно на поле и с Фёдором, и с Антоном. Это игроки очень высокого класса», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги 22-летний Тамерлан Мусаев провёл 23 матча за ЦСКА и «Балтику», в которых забил пять мячей и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего 10 игр, три гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Мусаев перешёл в ЦСКА в декабре 2023 года.