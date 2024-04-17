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Игрок «Балтики» Сергей Пряхин назвал обидным поражение от ЦСКА в Кубке России

Игрок «Балтики» Сергей Пряхин назвал обидным поражение от ЦСКА в Кубке России
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Нападающий калининградской «Балтики» Сергей Пряхин назвал обидным поражение от ЦСКА (0:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Почему «Балтика» в матче с ЦСКА не смогла показать тот футбол, который был в последних играх?
— Не знаю, наверное, из-за ротации состава. Конечно, есть разочарование из-за проигрыша ЦСКА. Это обидно, когда есть возможность выйти в финал, а мы возвращаемся в полуфинал.

— Что сейчас важнее: остаться в РПЛ или Кубок России?
— Конечно, РПЛ. Но Кубок России для нас тоже очень важен, — сказал Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, игра между ЦСКА и «Балтикой» состоялась накануне, 16 апреля. Победу благодаря голам Чалова и Файзуллаева одержали армейцы.

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